شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يناشد المواطنين سرعة العزل المنزلي وعدم انتظار تدهور الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين بسرعة تسجيل أي حالات للعزل المنزلى على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك من وزارة الصحة وعدم الإنتظار حتى تدهور الحالة الصحية لهذه الحالات و خاصة في ظل توافر 50 % من الأسرة المخصصة لعلاج حالات كورونا بـ 11 مستشفى للعزل على مستوى المحافظة متوفر فيها أسطوانات الأكسجين اللازمة ، بجانب توافر مولدات وخزانات لشبكات الأكسجين المسال في معظم هذه المستشفيات.

وشدد اللواء أشرف عطية على الجهات المعنية بتطبيق التعليمات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الخاصة بتطبيق الأجراءات الإحترازية داخل المساجد ومنع الدورات والموائد الرمضانية والتجمعات خلال شهر رمضان المعظم ، علاوة على الإلتزام بتوقيتات المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمقاهى بداية من 17 إبريل .