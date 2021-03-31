شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يشهد ختام مسابقة التفوق الكشفي بالمحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، فعاليات الحفل الختامي لمسابقة التفوق الكشفي بمخيم شركة مصر للغزل والنسيج.

وأعرب الدكتور رحمي عن إعجابه الشديد بالعروض المقدمة، مؤكداً على أهمية الجوالة حيث تهدف إلى إعداد شباب صالحين ومتكاملين الشخصية عن طريق تأهيلهم لتحمل المسئولية واتخاذ القرار المصائب، مشيراً إلى حرص المحافظة الشديد على دعم الشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الذاتية، واختتم الحفل بتسليم الدروع وتفقد أرض الجوالة.