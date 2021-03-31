شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 15 مليونًا و884 ألفًا ضد «شلل الأطفال» في 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم 15 مليونا و884 ألفا و363 طفلا، من بينهم 17 ألفا و844 من غير المصريين المُقيمين على أرض مصر، بنسبة تغطية 96% خلال 3 أيام من انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتى تستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الحملة تعد الثانية التى يتم إطلاقها خلال عام 2021، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ«جرعتين متتاليتين»، والتى تأتى ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة سنويًا، بهدف رفع المناعة المجتمعية والحفاظ على مصر خالية من المرض كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهوره بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط.

وأضاف أن المحافظات الأعلى فى تردد المواطنين على الحملة هى: القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، بنسب تغطية تجاوزت 100% من المستهدفين بهذه المحافظات.

وأوضح أن التطعيم يتم من خلال 90 ألفا من الفرق الطبية الثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة للفرق المتحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات، لافتاً إلى أن التطعيم فى القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول للأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع المحافظات.