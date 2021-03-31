شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. وزير الأوقاف يرأس اجتماعاً موسعاً لإعلان ضوابط فتح المساجد فى شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، غدا، الخميس، اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان وضوابط العمل بالمساجد في الشهر الفضيل.

يذكر أن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء كانت قد أصدرت خلال اجتماعها أمس، الثلاثاء، عددا من القرارات فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس، التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي، وجاءت من أبرز قرارات مجلس الوزراء منع إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات والسماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط ألا تزيد عن نصف ساعة .

وشملت قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالمسافة الجسدية بين المصلين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة .