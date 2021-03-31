شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لـ"حياة كريمة": دفعنا غرامات التصالح بمخالفات البناء لعشرات الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة استجابت لاستغاثة بعض المواطنين بشأن رسوم التصالح فى مخالفات البناء قبل أن يتم غلق باب التصالح، موضحًا أن فريق من المبادرة نزل خلال الساعات الماضية، لبحث حالتهم أمس وبالفعل تم دفع الغرامة اليوم.

وأضاف رئيس القطاع التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه دفع غرامة التصالح لعشرات الحالات بعد أن ثبت جديتهم للتصالح، مؤكدا أنه يوجد تعاون كامل مع وزارة التضامن الاجتماعى التى تقدم أسماء المواطنين الأولى بدفع الغرامات، خاصة أعضاء تكافل وكرامة.

ولفت رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إلى أنه تم اتباع المعايير التى وضعتها الدولة للمبانى التى يتم التصالح عليها، والضوابط الخاصة باستحقاق الأسرة للدعم، وذلك من حيث عدد أفراد الأسرة ومساحة الأرض وألا يكون لديه أكثر من منزل.