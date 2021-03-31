شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة ينعيان كمال الجنزورى: سيذكره التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي، الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء، داعيا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق، حيث توجه الدكتور محمد الخشت بالعزاء لأسرته، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، فى بيان صادر عن الجامعة إن الراحل تحمل مسؤولية قيادة الحكومة المصرية وكانت له رؤية حكيمة، وقدرات قيادية مؤكدًا أن مصر فقدت رجلًا سيظل التاريخ يذكره بما قدمه لمصر فى أوقات صعبة.