شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار لـ"الخليج 365": "لا أؤمن بلعنة الفراعنة ولكن بكرم وخير الفراعنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال لقائه مع ”الخليج 365” من داخل المتحف القومى للحضارة المصرية، قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إنه يؤمن ببركة الفراعنة، والخير الذى أتى إلينا منهم على مدار مئات السنين، والذى سيأتى إلينا منهم فى المستقبل.

وأضاف "العنانى": أنا لا أؤمن بلعنة الفراعنة، فأنا أعمل طوال مسيرتى المهنية فى مجال الآثار، وسط المقابر والتوابيت، والفراعنة هم من جعلونا نرفع رأسنا وسط بلاد العالم لأننا ننتمى لأعظم حضارة فى التاريخ، وأود أن أشكر الأجداد الذين يساعدون مصر حتى الآن، فهم السبب فى السياحة فى مصر، فعندما تقول لأى أجنبى فى العالم أنا مصرى، يقولون لك هل رأيت حتشبسوت؟ رأيت الهرم؟ فربنا يديم بركة الفراعنة علينا وعلى مصر.

ووجه الدكتور خالد العنانى، خلال حواره مع الخليج 365 قبل موعد المومياوات الملكية –سينشر لاحقا- رسالة للمصريين قال فيها: أقول للمصريين، يجب أن نفخر بأننا ننتمى إلى حضارة عريقة وعظيمة، فهى حضارة فريدة من نوعها، تتميز بكم آثار متنوع وكبير وفريد، فهو الأثر الأشهر فى العالم، ويجب أن نعلم أن هذه حضارة عظيمة بالإيمان والعمل، فيجب أن نعمل جميعا، فما نعمله اليوم، سيصبح أثر وحضارة فى الغد.

ورسالته الأخرى للعرب والأجانب مفاداها: أهلا بكم فى مصر، نحن لدينا إجراءات احترازية مميزة وعلى مستوى عالٍ لاستقبال السائحين فى مصر بأمان، فقد استقبلنا فى مصر أكثر من 2 مليون سائح خلال الـ6 أشهر الماضية، ولا توجد إصابات تذكر بفيروس كورونا، فنحن نفتح ذراعينا لكم، فقوموا بزيارة مصر واستمتعوا بآثارها وشواطئها وبجوها الصحى الجميل.