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"الصحة العالمية" تطلق مبادرة لضحد المعلومات الطبية الخاطئة المتداولة أونلاين بإفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، مبادرة لضحد المعلومات الطبية والصحية الخاطئة التى يتم تداولها أونلاين فى إفريقيا، وذلك بالشراكة مع 14 منظمة متخصصة فى تدقيق المعلومات بالإضافة إلى مؤسسات الصحة العامة بالقارة السمراء وفقا لموقع  Africa News .

بمجرد أن يتم نشر معلومات صحية خاطئة على فيس بوك، تويتر أو إنستجرام سوف يتم علي الفور نشر المعلومة الصحيحة.

وفقا لمبادرة نبض العالم التابعة للأمم المتحدة تم مشاهدة ومشاركة محتوى عن فيروس أكثر من 16 مليار مرة فى 47 دولة إفريقية بين نوفمبر 2020 ومارس 2021

خلال المرحلة التجريبية للمبادرة الإفريقية تم مشاهدة المعلومات الصحية المصححة أكثر من 20 مليون مرة علي وسائل التواصل الاجتماعي. في الوقت الحالى تلك المعلومات متاحة باللغتين الفرنسية والإنجليزية وسوف يتم إتاحتها بلغات أخرى.

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MO Nasa

MO Nasa

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