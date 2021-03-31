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وزير الشباب: أطلقنا 30 برنامجا إفريقيا لتعزيز التعاون مع القارة السمراء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

استمعت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخصوص خطة الوزارة في الشأن الإفريقي ومناقشة سبل التعاون الرياضي مع الأشقاء الأفارقة، خلال اجتماعها، الأربعاء.

وقال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن الوزارة أطلقت 30 برنامجا إفريقيا وتتبع هذا النهج للتوجه لإفريقيا، وهو ما تنتهجه الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهام منصبه، وهو ما نسعى له في وزارة الشباب والرياضة بالتواجد بشكل عملي وتطبيقي .

وتابع وزير الشباب والرياضة:"نمتلك أجندة إفريقية وكيفية استخدام للتواجد في إفريقيا، والتواصل والتفاعل مع الشباب الإفريقي الذي يتواجد داخل مصر، ويشاركها في الوزارة عن طريق برامج وزارة الشباب والرياضة".

واستعرض وزير الشباب والرياضة، ما تم إنجازه من قبل الوزارة فيما يخص تنظيم الأحداث الإفريقية خلال الآونة الأخيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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