بحضور ممثل عن الوزارة.. محلية البرلمان تفتح ملف إعلانات الطرق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.

واستعرض محمود فوزى سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، الأربعاء، تفاصيل حصيلة الإعلانات بالمحافظة، موضحا أن المنظومة لديها تعتمد على 4 محاور، هي مجلس إدارة للاعلانات برئاسة المحافظ، ولجنة فنية للإعلانات وتٌعني بالتحصيل وتنفيذ توصيات مجلس الإدارة، ولجنة للمعاينات وهناك لائحة موضوعة بالمحافظة تنظيم مسألة الإعلانات كاملة سواء فيما يتعلق بالمساحات والرسوم والتجديد، موضحاً أن إيرادات الإعلانات تصب في صالح حساب صندوق الخدمات في المحافظة.

وقال فوزي، إن الإيرادات المحصلة بلغت خلال عام 2018/ 2019 نحو 164.6مليون جنية، وبلغ المحصل خلال العام 2019/ 2020 نحو 155.7مليون جنية، ووصل المحصل للعام 20/ 21 حتي 28 من شهر فبراير الجاري بلغ نحو 119.7 مليون جنيه.

وأبدى النائب أحمد السجيني، استغرابه من اختلاف الأرقام التي استعرضها ممثل محافظة الجيزة عما ورد إليه من وزارة التنمية المحلية، مشيراً إلى أن هذه الإشكالية ظهرت سابقا في ملفي "النظافة والمواقف" داعيا إلى ضرورة التدقيق في البيانات .

وقال السجيني، "أتفهم ذلك إذا كانت وزارة التنمية المحلية حصلت علي بياناتها من جهة أخري، لكن المصدر واحد وهو محافظة الجيزة".

وعاد محمود فوزي، موضحا أن المحصل من واجهات المحلات بمحافظة الجيزة متوسط 24 مليون جنيه سنويا.

من جانبه أوضح المستشار محمد ممدوح، ممثل وزارة التنمية المحلية، أن الإعلانات عبارة عن حلقة في صندوق الخدمات والتنمية المنشأ بموجب الإدارة المحلية، ويعني الصندوق بمجموعة من المشاريع ومنها منظومة الاعلانات، مشيراً إلى أن كتاب وزير التنمية المحلية في نهاية عام 2018 بموجب منظومة الاعلانات التي وضعتها محافظة القاهرة، وتم تعميمها على جميع محافظات الجمهورية، بدأ جني ثماره في أواخر العام المالي 2019/2020.