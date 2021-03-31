شيخ الأزهر ناعيا كمال الجنزوري: لم يأل جهدا في خدمة وطنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر 88 عامًا.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان له، الأربعاء، أنَّ مصر فقدت اليوم رجلًا وطنيًّا مخلصًا لم يألُ جهدًا في خدمة وطنه، ولم يتأخر عن تلبية ندائه في مراحل حاسمة، وعمل بجد واجتهاد وإخلاص خلال مسيرته الوطنية من أجل نهضة مصر ورفعتها واستقرارها.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأسرة الفقيد الراحل وجموع الشعب المصري، سائلًا المولى –عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان، {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.

كان السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، نعى الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقال نقيب الأشراف، في بيان له، الأربعاء، إن مصر فقدت رجلًا وطنيًا من الطراز الأول، فكل تاريخه ومواقفه تشهد له بالنزاهة والشرف وحب الوطن، رجلا لم يتوانى لحظة في خدمة بلاده، وحمل على عاتقه مسئولية نهضة مصر خلال تواجده في منصبه، وكانت له بصمة واضحة فى العديد من المجالات.