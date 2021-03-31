لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادي لـ 27 إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي ورمضان يونس:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة" م. ج" بتهمة خطف وهتك عرض "طفلة المعادي"، لجلسة 27 إبريل، لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كمل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

ووصل المتهم بالملابس البيضاء، إلى قاعة المحاكمة وسط حراسة مشددة، كما وصلت أهلية الطفلة المجني عليها.

وطالب المحامي عن المُتهم محمد جودت، خلال جلسة اليوم، إيداعه تحت الملاحظة لمعرفة إذا كان مريضاً من عدمه، وشدد في حديثه أمام المحكمة بأن المتهم يُعاني من حالة مرضية عرضية مؤقتة وليست دائمة، وشدد على أن عمله كمشرف أمن وكاميرات، يؤكد أن تصرفه في الواقعة يستحيل أن يكون صادراً من شخص في كمل قواه العقلية، ورد القاضي على حديث الدفاع متسائلاً عن تصرف المُتهم حينما تأتيه تلك الحالة في البيت مع ابنته ذات الأعوام الإحدى عشر.

وشدد المُحامي على أن من شاهد الواقعة يُدرك أن هذ التصرف ليس لشخص عاقل، متسائلاً باستنكار: "في مُتهم عاقل يعمل كدة؟

وأضاف المُحامي مؤكداً على أن الضجة الإعلامية على حد وصفه سببت ضرراً كبيراً لأهلية المُتهم، ورد القاضي بأن تلك الضجة لن تؤثر في قرار المحكمة.

كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.