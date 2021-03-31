شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتي شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، حالتي شفاء جديدتين من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تسجيل عدد حالتى شفاء من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2019 حالة منذ بداية الجائحة.

أضاف شوكة أن عدد الحالات الإيجابية بالفيروس يبلغ 334 حالة، بينما عدد حالات الوفاة يبلغ 118 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى حجز 4 حالات في قسم العزل في مستشفي العريش العام، وعدد 49 حالة عزل منزلي.

طالب شوكة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، حفاظًا عليهم من عدم انتشار الفيروس.