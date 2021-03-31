شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 723 حكمًا قضائيًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم الاربعاء، عددًا من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 723 حكم قضائى ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 3 أحكام جنايات، و134 بالحبس الجزئي، 25 بحبس مستأنف، و396 غرامة، و164 مخالفة متنوعة.