شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يوجه بتيسير الإجراءات للتوسع في زراعة النخيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات الزراعية، وتيسير كافة الإجراءات في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم، مشروع إستثمارى زراعي لزراعة النخيل على مساحة ١٨٠ فدان شمال مدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة.

كما تفقد المحافظ مشروع إنتاج الحرير الطبيعي المتكامل الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة، والذي يشمل زراعة أشجار التوت علي مساحة ٢٨ فدان وبئرين للري بالطاقة الشمسية، وإنشاء وحدات لتربية دودة القز وخطوط لتصنيع خيوط الحرير. حيث وجه بإستكمال المنشآت الخاصة بالتصنيع بالتوازي مع مراحل الإنتاج الأخرى.