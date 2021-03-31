شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين ينعى كمال الجنزوري: «فقدنا وزير الفقراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، وفاة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق.

وقال نقيب الفلاحين: «أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جموع الفلاحين بأحر التعازي للشعب المصري العظيم في وفاة وزير الفقراء ورئيس مجلس الوزراء الاسبق الدكتور/كمال الجنزوري، وبخالص الحزن والأسى أنعو المغفور له بإذن الله تعالى، الذي توفي صباح اليوم سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لخدمة وطنه واهله من المصريين خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه واحبابه خالص الصبر والسلوان».

وأضاف نقيب الفلاحين: «فقدنا وزير الفقراء الذي كان يقف دوما بجوار البسطاء ،تاركا لنا طيب سيرته وآثار اعماله الكبيرة».

كان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، توفى، صباح اليوم، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.