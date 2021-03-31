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بمرتبات تصل لـ4500 جنيه .. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات بـ14 محافظة

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتبات تصل لـ4500 جنيه .. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات بـ14 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن توفير 6343 فرصة عمل للذكور والإناث، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4500 جنيه وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 14 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل 2021 .

وقال وزير القوي العاملة إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 14 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة، وأسوان، والبحيرة، ودمياط، والمنوفية وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس 2021 في النشرة السابقة وعددها 2310 فرصة عمل .

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة 2100 فرد أمن براتب 2400 جنيه، و80 خدمة عملاء منها 30 فرصة للطلبة بحوافز مجزية، 3 محاسبين خزينة براتب 3500 جنيه، و10 عضو فريق، و12 سائق درجة أولى، و50 مندوب مبيعات، و50 فنى صيانة برواتب 3000 جنيه، و5 ممثلي خدمة عملاء، و15 عامل تعبئة وتغليف، و5 عمال نظافة، و4 موظفات شؤون إدارية، و120 عامل إنتاج، و20 مراقب مخازن، و30 كيميائي براتب 3500 جنيه، و40 مساعد فنى طباعة وصناعة، و20 فنى صيانة كهرباء، و20 فنى صيانة ميكانيكي، و40 فنى طباعة روتو ( فليكسو )، و20 عامل مخازن، ومهندس كهرباء، ومدير تكاليف وموازنة، أخصائي إجتماعي، وفنى كنترول كهرباء، وفنى نحاس، كهربائي تركيبات .

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 500 عامل اورليه، و500 عامل أوفر، و40 عامل مكواة وجوده، و200 فرد أمن براتب 3100 جنيه و50 فنى لحام، و50 فنى دوكو سيارات، و20 فنى خراطة، و20 فني برادة، و50 فني تشطيبات، و500 مراقب جودة، و20 مهندس، و1500 مشغل براتب 2500 جنيه .

كما تم توفير فرص عمل بالجيزة، تمثلت في 45 محاسب، و45 مشرف مبيعات، و210 مندوب مبيعات، و20 عامل تعبئة، و20 فرد أمن .

وفي الدقهلية يوجد مهندس ميكانيكا، و2 منسقة، وأخصائي إئتمان، و5 عمال خياطة، و3 عمال تطريز، و30 عامل نظافة، و10 مندوب تسويق، وكاشير، و5 فرد أمن، و5 عمال مخزن، وعاملين صيدلية، وعاملين بشركة برمة .

كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت: مهندس صيانة، وأمين مخزن و5 مندوب مبيعات، و100 أخصائي خدمات مالية، و2 إداري، و12 عامل عادي، وعاملين خياطة، و30 عاملة سنجر وأوفر .

وفي البحيرة يوجد فرص عمل لـ 10 أخصائي تمويل، و5 أمين مخزن، و10 فنى كهرباء، و10 فنى ميكانيكا، و10 سائق درجة اولي، و10 عامل عادي، و20 عامل سنجر واوفر، و25 عامل مكواة، ومشرفة وعاملة نظافة .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت: 2 مهندس ميكانيكي، ودكتور إكلينيكي، وفنى أعمال كنترول، و5 مهندس، و5 كيميائي، و5 موظف إداري، و5 بائع، و5 مساعد بائع، و200 فرد أمن براتب 3000 جنيه، ومسئول تمويل، و10 أخصائي تمويل، و15 وسيط تأمينى، و20 اخصائي تسويق، و20 سكرتارية، وبائع أجهزة وعمال عاديين .

وفي المنيا يوجد 614 فرصة عمل متاحة، منها: 100 مراقب جودة، و300 عامل حياكة، و10 فنى صباغة، و10 عاملة نظافة، و100 عامل دواجن، و50 مندوب مستلزمات طبية، و30 عامل إنتاج، وموظف يجيد الحاسب الآلي، و7 فرد أمن، و2 موظفة خدمة عملاء، و6 شيف بائع، و10 أخصائي تمويل، و10 منسق ميداني، و5 أمين مخزن، و5 محاسبين، و30 أخصائي خدمات مالية، و5 موظف إستقبال، و8 إشراف داخلى، و8 سيرفيس .

أما المنوفية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها: 400 عامل خياطة وتعبئة، و75 عامل سنجر واوفر، و15 عامل عادي، و15 فنى جودة، و30 مندوب مبيعات، و50 عامل إنتاج، و5 سائقين .

كما تم توفير فرص عمل شملت، أفراد أمن، وعمال نظافة، وصراف مطعم، ومشرف غرف، وفني تبريد وتكييف، ومضيفين، وعمال خدمات معاونة، وفني إنتاج وعمال إنتاج بمحافظات القليوبية والسويس ودمياط وشمال سيناء واسوان .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎القوى العامدة العدد أربعمائة وثلاثون النشرة القومية للتشغيل Employment Bulletin National شركة ديما التغليف ١٧ شارع المتحف الزراعي العجوزة المدير المسئول/ أأشرف رفعت محاسب حسابات عامة عملاء تجارة سنة خبرة سنوات بمقر الشركة وبفرو الاسكندرية طنطا مرسی مطروح مشرف لهذه عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة تسجيل السيرة الذاتية بالضغط على عالي خبرة عالي سنة مندوب مبيعات تسجيل راغبى العمل قيادة عامل تعبئة عمل لتسجيل راغبى العمل المعلن عنها بالداحل أكتوبر مختلفة الشروط ويكتب حتى- سنة العمل بمقر الشركة احدى الإسماعيلية المنصورة الأقصر اتب يحدد حسب المقابلة www.manpower.gov.eg مدينة الإدارة العامة للتشغيل بالداخل شارع يوسف عباس‎'‎‎

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May be an image of ‎text that says '‎أربعمائة وثلاثون النشرة للتشغيل Employment Bulletin القوى العملة العمل متابعة لأعمال الأمن والحراسة العمرانية المجيد بدوي داينامكس للتوزيع المنطقة الصناعية الأولى العبور التأميني المدير المسئول/ أشرين عبد اللطيف عدد محاسب التأميني/ المدير المسئول ثروت ضياء محمد متسوط فرد يقرأ ويكتب مواقع العمل التجمع الخامس الإنتاج الإعلامي المعادي مصر الجديدة الراتب: حسب المقابلة والكفاءة وموقع العمل سلامتكس الصناعيةأ محسن بلوك الرقم التأميني المدير المسئول/ شركة للأمن التوفيق شارع يوسف عباس مدينة الرقم التأميني عدد موظفة إداري مؤهل عالي عامل تعبئة وتغليف متوسط -الجنسين- ٢٥٠٠ج التجمع العبور عمل اجتماعي تأمين زيادات العمل أكتوبر المزايا: تأمين صحي www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل بالداخل‎'‎

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May be an image of ‎text that says '‎أربعمائة وثلاثون النشرة للتشغيل Employment Bulletin القوى للصناعات الغذائية أكتوبر الصناعية الثالثة الرق المدير المسئول/ ميشيل جرجس بورتا لمواد التعبئة والتغليف أكتوبر المنطقة الصناعية الرابعة (۸۷) التأميني ۱۱۱۳۹۹۹ المدير المسئول/ أبرشا جمال عدد إنتاج حديثي التخرج الشروط مؤهل متو خدمات يقرأ سنة الراتب تقريبا ويحدد حسب الكفاءة والخبرة تجارة محاسبة الراتب: إدارة أعمال صناعة وطباعة نوي إيجيبت ليمتد المنطقة الصناعية الثالثة قطعة) الرقم التأميني ١٧٨٧٨٧٧ المدير المسئول/ كرستين سنة كهربائية فنى صيانة ميكانيكية الشروط إنتاج سكان الجيزة الشروط العامة السن حتى :المزايا توفير انتقالات داخل القاهرة الكبرى ويحدد حسب الخبرة سكان أكتوبر www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل بالداخل شارع‎'‎

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May be an image of ‎text that says '‎العدد أربعمائة وثلاثون النشرة القومية للتشغيل Employment Bulletin زارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بدمياط شارع التحرير میدان سرور مديرية القوى العاملة بالقليوبية بنها الجديدة مجمع المصالح الحكومية الدور الثالث بجوار المحافظة إدارة بحوث العمالة بالمديرية شركة النور للنظافة الرئيسي كفر الشيخ الشركة بدمياط مديرية الصحة الرقم /التأميني المدير المسئول/ جمال ناجي خالد إدارة بحوث العمالة بالمديرية جلاس للملابس الجاهزة شارع المنتصر الخيمة الرقم المدير المسئول/ جمال عبد الفتاح عدد عاملة نظافة الجنسين عمل بنظام الورديات حسب المقابلة عامل إنتاج الجنسين يقل المؤهل عن الإعدادية حتى سنة :الراتب: ١٢۲ www.manpower.gov.eg ت/ف//////۱ مدينة الإدارة العامة للتشغيل بالداخل شارع يوسف عباس‎'‎

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May be an image of ‎text that says '‎العدد أربعمائة وثلاثون النشرة القومية للتشغيل Bulletin القوى العاملة الدقهلية للدواجن جنوب الوادي قرقاص المنيا المديرية ۹۹۹۹۹////٩ مديرية القو العاملة المنيا شارع غلول برج السلام بجوار مدرسة ناصف الاسلامية المنيا ويكتب سنة حسب المقابلة إدارة بحوث العمالة بالمديرية دلتا تكستايل شمال الصعيد المنطقة الصناعية المنيا الرقم التأميني/؛ المدير المسئول/أ حسين المديرية ۱۹۹۹۹۹۹//٩ شركة النيل الطبية برج الأمراء شارع يوليو الدور الثاني ملوي المنيا الرقم التأميني. المدير المسئول/ سحر جمال المديرية ۱۹۹٣۹۹///٩ عالي مندوب مستلزمات طبية من الجنسين جميع المؤ عاملة حياكة خبرة الشروط: مؤهل حتى نظافة تقرأ وتكتب حتى سنة الراتب: المقابلة www.manpower.gov.eg ١٨ الإدارة العامة للتشغيل بالداخل شارع‎'‎

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May be an image of ‎text that says '‎أربعمائة وثلاثون النشرة القومية للتشغيل Employment Bulletin National القوى التضامن للتمويل الأصغر ملوي شارع المدارس التأميني/ المدير المسئول/أ. وليد سعد الدين ت٠٠٠٠////۱۱ رجال أعمال إسكندرية میدان عبد لمنعم رياض الشوقي الحوطي الدور الثاني علوي الرقم المدير المسئول عالی سعد عدد منسقة ميدانية حتى وحوافز أخصائي فردي -جماعي- الجنسين العمل ميداني تساهيل للتمويل متناهي ملوي ー المنيا الرقم التأميني ت١٠٤٤٣٤/٣٣٢٧ أمين خزينة تجارة أخصائي نظم محاسبية حاسب آلي الشروط مؤهل عالي حتى ميداني أخصائي تمويل الشروط متوسط من الجنسين -حتى سنة الراتب: ٥٠٠٠٠ منطقة قوى عاملة جنوب خلف محكمة ملوى ملوى المساكن الشعبية www.manpower.gov.eg مدينة الإدارة العامة للتشغيل بالداخل شارع‎'‎

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May be an image of ‎text that says '‎أربعمائة وثلاثون النشرة القومية للتشغيل Bulletin National يزارة القوى العامدة كونتراك للأمن شارع التجمع الخامس خلف مدرسة إخناتون التأميني ١٢٢٣٢۱ المسئول/ تامر أحمد إس وايرينج سيستمز إيجيبت لتصنيع ضفائر السيارات المنطقة السادسة بجوار خلاطات عثمان الرقم التأميني المدير المسئول/ عبد الحميد الملاح ساعة عدد الطول يقل عمل ٥٠٠٠۰ الشرو :العامة السن حتى المؤهل يقل متوسط مراقب جودة- ٢٥٥٠ج حافز+ ٠٠٠٠٠ مؤهل صحي اجتماعي زيادات- سنوية اضافي -تأمين على الحياة الشروط متوسط ٤٤٤ج من الجنسين ۳۸ سنة المزايا ه صحي اجتماعي وفير اصلات حضانة العمل بنظام الورديات ورديات للذكور ورديتين للإناث) www.manpower.gov.eg مدينة الإدارة العامة للتشغيل بالداخل شارع يوسف عباس‎'‎

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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  • تعافي

    143,575

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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