أخبار مصر.. التضامن: كارت بـ150 جنيها للأسر الأولى بالرعاية لصرف سلع من منافذ التموين

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل بشكل مكثف لمتابعة خطة عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية بالشراكة مع المجتمع الأهلى باعتباره شريكا أصيلا للوزارة في كافة البرامج القومية لافتة إلى أننا نعمل هذا العام علي تحقيق منظومة "الخير الموحد" وفق قواعد موحدة ومنظمة فى كافة أنحاء الجمهورية للوصول لكافة الأسر المستحقة ونقوم بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن المجتمع المدني بصفته الأقرب إلى الشارع وإلى الأسر.

وأضافت "القباج" فى تصريحات اليوم أن حملات مساعدات شهر رمضان هذا العام لم تكتف بتوزيع الكراتين المواد الغذائية فقط هناك أيضا واجبات ساخنة للأسر وبالتوازى معها أيضا خدمات صحية واجتماعية مثل تجهيز عرائس في دكان الفرحة وتقديم خدمات طبية وأدوية للمسنين.

وأضافت نيفين القباج: يشهد العام فكرة جديدة وهي التوزيع الذكي مقدم من إحدى المؤسسات الأهلية من خلال كارت ذكى يحتوى علي 150 جنيها للأسر الأولى بالرعاية يمكنهم الحصول علي كافة احتياجاتهم من أى منافذ للتموين او منافذ لديها مكانية فوري وأن الكارت يعطي الأسر الحرية في اختيار وشراء احتياجات بأنفسهم كما تعمل هذه الكروت علي المزيد من حوكمة أكثر سيطرة علي عادلة التوزيع حتى لا يتكرر الصرف لنفس الأسرة ومن أكثر من مصدر مشيرة إلى أنها سعدت للمشاركة في إطلاق بداية تسير قوافل المواد الغذائية مع صندوق تحيا مصر وإحدى المؤسسات في إطلاق بداية قوافل المواد الغذائية، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعى لا تعمل وحدها.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التضامن: كارت بــ 150 جنيها للأسر الأولى بالرعاية لصرف السلع من منافذ التموين

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل بشكل مكثف لمتابعة خطة عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية بالشراكة مع المجتمع الأهلى باعتباره شريكا أصيلا للوزارة في كافة البرامج القومية لافتة إلى أننا نعمل هذا العام علي تحقيق منظومة "الخير الموحد" وفق قواعد موحدة ومنظمة فى كافة أنحاء الجمهورية للوصول لكافة الأسر المستحقة ونقوم بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن المجتمع المدني بصفته الأقرب إلى الشارع وإلى الأسر.

وأضافت "القباج" في تصريحات اليوم أن حملات مساعدات شهر رمضان هذا العام لم تكتف بتوزيع الكراتين المواد الغذائية فقط هناك أيضا واجبات ساخنة للأسر وبالتوازى معها أيضا خدمات صحية واجتماعية مثل تجهيز عرائس في دكان الفرحة وتقديم خدمات طبية وأدوية للمسنين.

وأضافت نيفين القباج: يشهد العام فكرة جديدة وهي التوزيع الذكي مقدم من إحدى المؤسسات الأهلية من خلال كارت ذكى يحتوى علي 150 جنيها للأسر الأولى بالرعاية يمكنهم الحصول علي كافة احتياجاتهم من أى منافذ للتموين او منافذ لديها مكانية فوري وأن الكارت يعطي الأسر الحرية في اختيار وشراء احتياجات بأنفسهم كما تعمل هذه الكروت علي المزيد من حوكمة أكثر سيطرة علي عادلة التوزيع حتى لا يتكرر الصرف لنفس الأسرة ومن أكثر من مصدر مشيرة إلى أنها سعدت للمشاركة في إطلاق بداية تسير قوافل المواد الغذائية مع صندوق تحيا مصر وإحدى المؤسسات في إطلاق بداية قوافل المواد الغذائية، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعى لا تعمل وحدها.

الحكومة: 13% علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

وافق مجلس الوزراء على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.

كما تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهرياً، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، سعياً نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.

الصحة تعلن مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال يومين حتى 2 أبريل

وافق قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان على مد الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومين إضافيين، على أن تنتهى الحملة يوم الجمعة 2 أبريل بدلًا من اليوم الأربعاء.

وأرسل القطاع الوقائى، منشورًا لمديريات الشؤن الصحية بالمحافظات بالاستمرار في العمل بالفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية خلال يومى الخميس والجمعة يوم 1 و2 أبريل من الساعة 8 صباحًا حتى الثامنة مساءً لاستقبال الأطفال المتخلفين عن التطعيم.

من جانبه أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من خلال المرور الميدانى على فرق التطعيم بالمحافظات، ومن خلال الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة.

وتابع أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، ورفع المناعة المجتمعية ضد المرض.

الحكومة: استمرار صرف الإعانات للعاملين بالقطاع السياحى حتى أكتوبر 2021

اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار المنعقد بتاريخ 28/3/2021، فى شأن آليات دعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتضمنت آليات دعم القطاع السياحى الموافقة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فى جلستيه رقمى 111 و 123 المنعقدتين فى 30 سبتمبر 2020 و23 ديسمبر 2020، حيث اشتملت تلك الآليات على الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى 31 اكتوبر 2021، وكذا الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.

كما تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى، إلى جانب الاستمرار في إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الازمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضاً.

الحكومة: وحدات سكنية لاستيعاب جميع حاجزى أولى مراحل "سكن لكل المصريين"

وافق مجلس الوزراء على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وكذلك تطبيق مبادرة الرئيس الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وتمت الموافقة على الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل لاستيعاب كافة المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين" بإجمالي 230 ألف وحدة سكنية، إلى جانب الإعلان عن تطبيق شروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى بسعر عائد 3% متناقص سنوياً، لمدة تصل إلى 30 عاماً، على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين".

كما تم الاتفاق على استمرار تطبيق الشروط السابق الإعلان عنها للمواطنين منخفضي الدخل المتقدمين بالإعلانات ما قبل إعلان المرحلةالأولى لمشروع "سكن لكل المصريين"، من حيث سعر عائد التمويل العقاري ( 7% متناقص سنوياً) المطبق في حينه، حتى لا يكون هناكتفاوت بين المطبق على المواطنين الذين قاموا باستلام الوحدات والجاري إنهاء إجراءاتهم.

إطلاق سراح 120 من قوات الجيش الليبى فى مدينة الزاوية بحضور مسؤولين بحكومة الوحدة

احتفل بمدينة الزاوية الليبية ظهر اليوم الأربعاء بإطلاق سراح 120 من أسرى الحرب على العاصمة طرابلس وذلك بمبادرة من مدينة الزاوية ولجنة الحوار بالمدينة.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إنه حضر الاحتفال الذي أقيم بملعب نادي الأولمبي عضوا المجلس الرئاسي "موسى الكوني" و" عبدالله اللافي "،ورئيس المجلس الأعلى للدولة " خالد المشري " وعدد من أعضاء المجلس ونائب رئيس مجلس النواب "فوزي النويري" وعدد من أعضاء مجلس النواب ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية "رمضان أبو جناح "، ووزراء النفط والغاز " محمد عون " والاقتصاد " محمد الحويج " والدولة للاتصال والشؤون السياسية " وليد اللافي " ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية " سلامة الغويل "، وعميد بلدية الزاوية وعدد من الأعيان والحكماء بمناطق ليبيا كافة.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى " موسى الكوني " أن هذا الحدث الذي قامت به مدينة الزاوية يمثل انطلاقة لعملية المصالحة الوطنية في كل أنحاء البلاد.

مؤسسة حياة كريمة تستجيب لاستغاثة المواطنين لسداد قيمة التصالح لمخالفات البناء

أعلنت مؤسسة حياة كريمة " عن استجابتها الفورية لاستغاثة بعض المواطنين تزامنا مع نهاية المدة المقررة من رئاسة الوزراء للتصالح وانتهاء الموعد المحدد لسداد جدية التصالح في مخالفات البناء، حيث قررت المؤسسة دفع جدية التصالح لعدد 27 حالة تصالح بإجمالي بلغ 53 ألف جنيه، ويأتي التنفيذ في أربعة محافظات هم (الغربية - الوادي الجديد - سوهاج – المنوفية)، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

وتأتي هذه الاستجابة سعياً من المؤسسة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجات و استكمالاً للخطوات التنفيذية للمبادرة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومحاولة من المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات المستهدفة.

الزراعة: دراسات أراضى الدلتا الجديدة أثبتت صلاحيتها لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نتائج الدراسات التفصيلية لأراضى لمشروع الدلتا الجديدة أثبتت أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء، والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.

أضاف وزير الزراعة أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، وقريب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضاً القرب من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" حوالى أكثر من مليون فدان، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى كذلك إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية.