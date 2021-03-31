شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للدكتور كمال الجنزوري بمسجد المشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية التى أقيمت للدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وأقيمت الجنازة العسكرية، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وعقب انتهاء مراسم الجنازة العسكرية، قدم الرئيس السيسى واجب العزاء لأسرة الفقيد، الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ مصر عبر مسيرة حافلة.