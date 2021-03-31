شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة المترو بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الاتجاهين بعد حدوث عطل مفاجئ بأحد القطارات نتيجة رباط بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى فى اتجاه حلوان مما أدى إلى تأخر حركة القطارات بالخط الأول لمدة 13 دقيقة فقط.

فيما انتقلت فرق الطوارئ على الفور إلى مكان العطل وتم سحب القطار ودخوله سكة الوسط بمحطة دار السلام وتسيير حركة القطارات كالمعتاد فى الاتجاهين، مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها .