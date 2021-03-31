شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال يومين حتى 2 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان على مد الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومين إضافيين، على أن تنتهى الحملة يوم الجمعة 2 أبريل بدلًا من اليوم الأربعاء.

وأرسل القطاع الوقائى، منشورًا لمديريات الشؤن الصحية بالمحافظات بالاستمرار في العمل بالفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية خلال يومى الخميس والجمعة يوم 1 و2 أبريل من الساعة 8 صباحًا حتى الثامنة مساءً لاستقبال الأطفال المتخلفين عن التطعيم.

من جانبه أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من خلال المرور الميدانى على فرق التطعيم بالمحافظات، ومن خلال الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة.

وتابع أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، ورفع المناعة المجتمعية ضد المرض.

وذكر أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

