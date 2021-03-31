شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف في نادي مدينتي للجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا فعاليات بطولة مصر المفتوحة للجولف Egyptian Amateur Open ، وذلك برعاية الاتحاد المصري للجولف ومجموعة طلعت مصطفى .

وأكد محمد عطالله ، ممثل مجموعة طلعت مصطفى، أن بطولة مصر المفتوحة للجولف تقام لأول مرة في نادي مدينتي للجولف ، وهي أعرق وأقدم بطولة للجولف في مصر وقارة أفريقيا ، حيث أقيمت لأول مرة في عام 1921 .

وأوضح عطالله أنه سيشارك في البطولة نخبة من أفضل لاعبي الجولف في مصر ، بالإضافة إلى لاعبين من تونس والبحرين . وتستمر البطولة لمدة 3 أيام ابتداء من غد الخميس 1 إبريل إلى السبت 3 إبريل .

ويستضيف نادي مدينتي للجولف العديد من البطولات والمسابقات ، حيث تم تصميم ملاعب جولف "مدينتي" وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحداً من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من ٢٧٠ ملعب جولف في حوالى ٤٠ دولة ، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم،

وتدير شركة ترون العالمية Troon نادي مدينتي للجولف ، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم .