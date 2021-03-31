شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث بشارع سليمان جوهر بالدقى بعد أكبر حملة إشغالات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365، أعمال تطوير شارع سليمان جوهر، والجارى تنفيذها بعد حملة الإزالة المكبرة التى تمت خلال الأيام الماضية، حيث يتم إعادة رصف وتركيب الإنترلوك بطول الشارع، وكذلك تجديد الإنارة، وذلك بعد إزالة التعديات والبروز الخاصة بالمحال بطول الشارع.

وأعلن حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، خطة تطوير شارع سليمان جوهر، ومن المقرر أن يتم إزالة الصينية الموجودة بميدان سليمان جوهر، وتوحيد مستوى الرصيف بعد إزالة كافة التعديات من المحال على الأرصفة، كما سيتم دهان العقارات بلون موحد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وسكان الشارع.

كما تشمل الخطة تطوير الشوارع الجانبية أيضا وإزالة التعديات بها، كما سيتم إعادة رصف الشارع ونجديد الإنارة والرصيف.

وشهد شارع سليمان جوهر بالدقى أعمال إزالة المخالفات والتعديات على الأرصفة والشارع، من قبل أصحاب المحال، وهو ما أشاد به سكان الشارع، وشهد تعاون من أصحاب المحال.

كان شارع سليمان جوهر يضم عدد كبير من للباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وتم إزالة كافة الأسواق العشوائية ونقل الباعة ويتم تطويره الآن بشكل كامل.