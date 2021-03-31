شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تلغى احتفالاتها بالعيد القومى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت محافظة الجيزة، احتفالاتها بالعيد القومى للمحافظة، الذى يوافق 31 مارس من كل عام، للحد من التجمعات، حيث هنأت المحافظة كافة قياداتها التنفيذية، مواطنى المحافظة بحلول ذكرى العيد القومى للمحافظة، التى توافق اليوم 31 مارس، بمناسبة ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919.

وأعلنت المحافظة، إلغاء احتفالات العيد القومى هذا العام تضامناً مع القرارات التى تتخذها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأكدت محافظة الجيزة، إنه سيتم الاكتفاء بافتتاح بعض من المشروعات الخدمية للمواطنين بالمحافظة دون أى تواجد من قبل المواطنين للحد من أى تجمعات.



من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الاستمرار فى بذل قصارى الجهد فى تقديم الخدمات للمواطنين دون أى إخلال، موضحا أنه تم الانتهاء من العديد من مشروعات الرصف والطرق والتطوير بعدد من القطاعات وكذا الاستمرار فى متابعة العمل بالمشروعات القومية دون تقصير أو إخلال لخدمة المواطنين.



وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية حرصا على سلامتهم وكل عام أنتم بخير.



كانت اتخذت محافظة الجيزة، عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.