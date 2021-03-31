شكرا لقرائتكم خبر عن دون غرامات.. استخراج بطاقة الرقم القومي لـ 98 سيدة بالمجان في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بالتنسيق مع حي العامرية أول، اليوم الأربعاء، تنفيذ مبادرة «بطاقتك حقوقك»، والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات.

من جانبه قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه تم من خلال المبادرة، استخراج بطاقة الرقم القومي لـ98 سيدة بقرية «سند 2» بالمجان، وذلك بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالحي ومصلحة الأحوال المدنية.

وأضاف الشيخ، أنه جرى استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان ودون أي غرامات تأخير، وذلك من منطلق التخفيف على عاتق المواطن المصري.

وأوضح رئيس حي العامرية أول، أنه جرى الالتزام بكل الإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة، لمجابهة فيروس كورونا، خلال فاعليات المبادرة.

وتأتي المبادرة لتمكين المرأة من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، ومساعدتهن في إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

دون غرامات.. استخراج بطاقة الرقم القومي لـ 98 سيدة بالمجان في الإسكندرية- صور

دون غرامات.. استخراج بطاقة الرقم القومي لـ 98 سيدة بالمجان في الإسكندرية- صور

دون غرامات.. استخراج بطاقة الرقم القومي لـ 98 سيدة بالمجان في الإسكندرية- صور