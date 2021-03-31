شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للطرق الصوفية يحدد موقف أنشطة رمضان والحضرات السبت المقبل‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الشيخ محمد علاء الدين ماضي أبوالعزايم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المجلس سيجتمع السبت المقبل بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية الجديد بحي الدراسة، بهدف تحديد مصير أجندة فعاليات الطرق الصوفية وعلى رأسها الندوات الرمضانية التي تقام بجوار مسجد الحسين بالقاهرة.

وأضاف الشيخ أبوالعزايم، لـ«المصري اليوم»: «اجتماع المجلس الأعلى سيكشف رد الأجهزة الرسمية المعنية على طلب إقامة الخيمة الرمضانية التي تعد ركنا أساسيا لأنشطة الطرق الصوفية لاستقبال المريدين الزوار لضريح ومسجد الحسين في شهر رمضان».

وتابع: «الخيمة الرمضانية يتم توزيعها على مشايخ الطرق الصوفية بحيث يستلم كل شيخ طريقة الخيمة الرمضانية يوما من أيام شهر رمضان ويقيم بها ندوة وحلقة ذكر (حضرة صوفية)».

وأوضح أبوالعزايم أن المريدين من كل طريقة في المحافظات ينتظرون موعد استلام طريقتهم الخيمة الرمضانية للزيارة القاهرة ومساجد آل البيت وعلى رأسهم الحسين والسيدة زينب.

وأشار أبوالعزايم إلى أن شهر رمضان يمثل مكانة بارزة كبيرة لدى جمهور الصوفية، فهو شهر الأعمال ويقوم كل مريد بحضور حضرة الصوفية الخاصة بطريقته وقراءة الأوراد.

وأكد أن مشايخ الطرق الصوفية طالبوا المريدين بمنع التجمعات والاكتفاء بإقامة حلقات الذكر بأعداد قليلة فبدل من 50 فردا في الحضرة يقل العدد إلى 10 أو 12 فردا.

واستطرد: «بعض الطرق الصوفية التي لها باع طويل على الإنترنت بمواقع إلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ستقوم بإفادة الطرق الصوفية بكيفية إقامة حلقات الذكر أون لاين وندوات ودروس دينية».