شكرا لقرائتكم خبر عن 119 ألف و274 طلب تصالح بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 119 ألفا و274 طلب تصالح، بقيمة 530 مليون و763 ألف جنيه، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ في بيان له أن التصالح كان فرصة منحتها الدولة للمواطنين ، في ظل ما قدمته المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى لـ 50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.