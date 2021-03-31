شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينتي الزقازيق وديرب نجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المخططات التفصيلية للمراكز والمدن تهدف إلى تحديد مناطق الإمتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

جاء ذلك خلال اعتماده المخطط التفصيلي لمدينتي الزقازيق وديرب نجم، وذلك بعد الإنتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضي طبقاً للمخطط الإستراتيجي المعتمد لتلك المدن.

أوضح محافظ الشرقية أن المخطط الذي تم إعتماده جاء تلبية لاحتياجات المواطنين ،والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، حيث يشتمل على كافة الإشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسة والفرعية.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه تم مراعاة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية للمواطنين، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية والإستراتيجية لباقي المدن ،والإلتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة سالي حسين، مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم الإنتهاء من اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة الزقازيق بمساحة 4227.3 فدان، بعد أن ظلت المدينة لسنوات طويلة تعاني من العشوائية في البناء والتخطيط وإختراق الشوارع لقطع الأراضي، وكذلك الإنتهاء من اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ديرب نجم بمساحة 871.4 فدان والتي تعد رابع اكبر مدينة على مستوي المحافظة من حيث الكثافة السكانية والمستوى الإجتماعي وازدهار التجارة بما ينعكس على ارتفاع سعر الأرض السوقي بها، لذا كان من الضروري تنظيم العمران وتوطين الخدمات بها وتشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة

أضافت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، أنه تم الإنتهاء من 8 مخططات تفصيلية لمدن أولاد صقر، ومشتول السوق وأبو حماد، ومنيا القمح، وبلبيس، والإبراهيمية والزقازيق، وديرب نجم، من ضمن ١١ مدينة، وجارى إعداد الدراسات اللازمة للإنتهاء من المخططات التفصيلية للمدن المتبقية لتحقيق الإستفادة من الحيز العمراني المعتمد لكل مدينة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشارت إلى أن اعتماد المخططات التفصيلية جاءت بعد جهود وتنسيق كامل مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وبالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات الهندسية والإنشائية، وذلك بعد إجراء دراسة متأنية وتفصيلية للشوارع، وتحديد الشكل الأمثل لاستخدامها للمساهمة في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان.