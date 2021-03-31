شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكرواتي يشيد بالجهود المصرية في تعويم سفينة «إيفر جرين» بقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكرى وزير الخارجية أن الجانب الكرواتي أبدي تفهمه للأوضاع في مصر والجهود المبذولة في إطار الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، والتطبيق الشامل لحقوق الإنسان، فضلًا عن تفهم التحديات الكثيرة التي تواجه مصر وتأثيرها على أمن أوروبا موضحاً أن المباحثات التي جرت اليوم بالقاهرة بين الجانبين تضمنت الحديث حول التعاون بين ضفتي المتوسط لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات القضاء على الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنها شملت ايضا الحديث حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي.

قال شكرى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع نظيره الكرواتي، أنه ناقش سبل تدعيم العلاقات المشتركة بين مصر وكرواتيا في شتى المجالات اقتصاديا وسياسيا وتجاريا وثقافياً .

من جانبه قال جوردان رادمان، وزير خارجية كرواتيا، إنه اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأربعاء، واتفقا على تعزيز التعاون المشترك، كما تناول الحديث تطورات العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه قدم للرئيس السيسى التهنئة على الكثير من الإنجازات الاقتصادية.

أشاد وزير الخارجية الكرواتي، بالجهود المصرية التي بُذلت لتعويم السفينة البنمية الجانحة إيفر جيفن، قائلا: «ما قامت به مصر جهودا عظيمة، وأهنئ مصر لعودة الملاحة، وقناة السويس كانت مرتبطة بنا في الماضي».

وأضاف، أن الوفد أتى لحل هذه المشكلة، متابعا: «ولكن ما تم كان أمرًا عظيمًا، ولا ننسى العمالة الكرواتية التي شاركت في حفر القناة».

كان سامح شكرى وزير الخارجية قد أستقبل اليوم نظيره الكرواتى جوردان رادمان بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة والذي وصل لمصر قادما على رأس وفد في زيارة للبلاد تستغرق ثلاثة أيام، يفتتح خلالها مع شكري منتدى الأعمال المصري الكرواتي اليوم الأربعاء بالقاهرة ويبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وكرواتيا وآخر التطورات للتشاور حول العلاقات الثنائية وسبل دفعها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية، وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة تناولت كافة الملفات المتعلقة بالتعاون بين الدولتيّن وكذا القضايا الإقليمية المختلفة التي تحتل أولوية لدى ‎مصر و‎كرواتيا.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير الكرواتي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم التعاون واستعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما يشارك في اجتماع الغرف التجارية مع مجلس الأعمال المصري الكرواتي، والذي يبحث زيادة التعاون التجاري بين مصر وكرواتيا خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتعدين، حيث تتضمن الفعاليات لقاءات بين الشركات الكرواتية في قطاعات التعدين والبترول والطاقة الجديدة والبنية التحتية وبناء السفن وخطوط إنتاج الصناعات الكيمائية والغذائية والدوائية وبنك الإعمار والتنمية الكرواتي.