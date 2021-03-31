شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنعي وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعت وزارة الخارجية الدكتور كمال الجنزوري الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي: «تنعى وزارة الخارجية ببالغ الأسى وعميق الحزن الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.

وإذ يتقدم وزير الخارجية سامح شكري وسائر أعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، ليدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

رحم الله فقيد مصر الذي لم يتوانَ يومًا عن أداء واجبه الوطني بتفانٍ وتجرد، خلال مسيرته المهنية الحافلة التي امتدت لعقود، أبلى خلالها جهودًا متواصلة وصادقة، برهنت عليها إسهاماته الجليلة في خدمة مصر وشعبها.»