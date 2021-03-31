شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يرحب بالدور الأكاديمي لجامعة المحافظة في دعم «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بخطة الجامعة للتعاون في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة، لاسيما وأن المبادرة القومية التي أطلقها ووجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى مصر والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوافر سبل الحياة الكريمة، مؤكدا على أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من المبادرة ومضاعفة عوائدها على المجتمع الريفي السويفي

وأكد محافظ بنى سويف على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمبادرة حياة كريمة وتوجيهاته المستمرة بأن تشمل كافة جوانب حياة المواطن البسيط، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذي يستهدف إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى المدرجة بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى لإحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات وكافة القطاعات.

كما أكد المحافظ، على أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة، يواصل العمل في تنفيذ المشروع القومى الذي حظيت فيه بنى سويف بعدد 66 قرية بمركزى ببا وناصر، مشيرا إلى مواصلة أعمال اللجان الحوارية التي ينفذها الشباب بالتعاون مع شباب البرنامج الرئاسى وتحت إشراف ومتابعة من نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة ومعاون المحافظ محمد جبر، والتي تستهدف رفع وعي المواطنين بالمبادرة واشراكهم فيها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بتلك القرى

جاء ذلك خلال حضوره اليوم مجلس جامعة بني سويف، في حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة للقطاعات المختلفة وعمداء الكليات، وباقي أعضاء المجلس

حيث أثنى المحافظ على الخطة التي أشار لها رئيس الجامعة خلال اجتماع المجلس، والتي تم تحديد المهام التي تنفذها كل كلية وقطاع خدمة المجتمع بالجامعة، وأكد المحافظ على أن الدور الأكاديمي للجامعة له أهمية كبيرة في مجال الدفع بالمشروع سواء في الجانب التنفيذي أو تعظيم عوائد المشروع على المجتمع القروي.