شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: تأجيل جلسة وزير التموين الحوارية التي كان من المقرر عقدها غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرجأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ الجلسة الحوارية المفتوحة التي كان من المقرر عقدها الخميس ١ أبريل؛ بحضور د. على المصيلحى وزير التموين؛ وكبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للجلسة خلال الساعات المقبلة.

وكان من المقرر خلال الجلسة الحوارية أن يتحدث الوزير عن استراتيجية الوزارة في ظل جائحة كورونا ومدى توافر السلع الاستراتيجية وجود مخزون لها وكذلك دور الوزارة في رمضان والتخفيضات التي ستقدمها لخدمة المواطنين.