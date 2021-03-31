شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه الوقف السطحية بقنا تحصل على شهادة T.S.M والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أنه تم الأربعاء حصول شهادة الادارة الفنية المستدامة (T.S.M ) لمحطة مياه الوقف السطحية تصرف 200ل/ ث للمرة الثالثة بدون أي ملاحظات، والتي تغذي مدنية الوقف وبعض القري التابعة لها، مشيرا إلى أنه تم التفتيش على المحطة ومنحها الشهادات من خلال نخبة مفتشين معتمدين من الشركة القابضة لمدة يومين علي التوالي وهم المهندسة ماجدة عزيز والدكتور محمد عبدالمنعم.

حصول محطة الوقف على شهادة معتمدة بقنا

حصول محطة الوقف على شهادة معتمدة بقنا

وأوضح أن هذا الإنجاز تنفيذًا لخطة عمل الشركة بقطاع التشغيل والصيانة والسلامة الصحة المهنية والمعامل والموارد البشرية بالشركة. وحرص الشركة الشديد على تطوير كفاءة محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

حصول محطة الوقف على شهادة معتمدة بقنا

حصول محطة الوقف على شهادة معتمدة بقنا

حصول محطة الوقف على شهادة معتمدة بقنا