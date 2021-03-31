شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى الجنزوري.. ويؤكد: فقدنا رجلًا وطنيًّا مخلصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمزيد من الرضاء بقضاء الله وقدره، ينعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر 88 عامًا.

وأكد الأزهر الشريف أنَّ مصر فقدت اليوم رجلًا وطنيًّا مخلصًا لم يألُ جهدًا في خدمة وطنه، ولم يتأخر عن تلبية ندائه في مراحل حاسمة، وعمل بجد واجتهاد وإخلاص خلال مسيرته الوطنية من أجل نهضة مصر ورفعتها واستقرارها.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأسرة الفقيد الراحل وجموع الشعب المصري، سائلًا المولى –عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰاجِعُونَ}