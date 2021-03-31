شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء إحدى العقارات السكنية الأيلة للسقوط بمركز أبو حماد بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إخلاء إحدى العمارات السكنية الكائنة بشارع متفرع من شارع التحرير بمدينة أبوحماد، والمكونة من 5 طوابق ملك المواطن: أ.س.س، وذلك نتيجة حدوث ميل ظاهري بها للحفاظ على أرواح قاطنيها والمارة.

وكان الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ تفيد أنه أثناء مروره وبرفقته العاملين بإدارة المتابعة الميدانية بالمركز، تلاحظ لهم وجود ميل ظاهري بالعمارة المذكورة مما يشكل خطراً داهماً على قاطنيها، وعلى الفور تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار على الطبيعة، وتبين أنها ملك المواطن«أ.س.س» ويقطن بها هو وأسرته ولديه سكن بديل.

أوضح رئيس مركز ومدينة أبوحماد، أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أوصت في تقريرها بإستصدار قرار إزالة للعقار حتى سطح الأرض، وإصدار قرار إخلاء للسكان وكذلك احضار المواطن مالك العقار واخذ إقرار عليه بمعرفة مركز شرطة أبوحماد بالإخلاء الفوري للعقار.

أشار رئيس مركز ومدينة أبوحماد، أنه تم اخطار شركات الكهرباء والمياه والغاز لفصل المرافق فورا عن العقار، وتم تشميعه كاملا بالشمع الأحمر وعمل كردون أمنى حوله بمعرفة مركز الشرطة، واتخاذ كل مايلزم من إجراءات فنية وهندسية وقانونية حيال هذا العقار تحت إشراف هندسي متخصص، مشددا على الإدارة الهندسية بالمرور اليومى على مختلف العقارات ،وتشكيل لجنة فنية لمراجعة كافة العقارات والتي من شأنها قد تمثل خطرا داهما .