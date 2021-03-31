شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة للتفتيش على المحلات ومنافذ بيع ياميش رمضان بشبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الأجهزة التنفيذية في حى شرق شبرا الخيمة حملة مكبرة تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك للتفتيش على المحلات ومنافذ بيع ياميش رمضان بالتنسيق مع شرطة المرافق والتموين، حيث تم المرور في الأسواق وسلاسل المنشات التجارية.

قال الدكتور بكر عبدالمنعم، إن الحملة قامت بمراجعة التراخيص والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المستخدمة للاستهلاك الآدمي وخاصة اسعار الياميش وسلع رمضان حيث يكثر شراء المنتجات خلال الشهر الكريم وكذا التاكد من الالتزام بالتسعيرة ومطابقة معايير شروط التخزين وفقاً للطرق الصحية كما تم التفتيش على محال بيع اللحوم وثلاجات تخزين السلع والتاكد من سلامة وشروط التخزين.

أوضح رئيس الحى أنه تم ضبط كميات مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحين العرض على النيابة لأعمال شئونها طبقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية .