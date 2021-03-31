شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعي كمال الجنزوري: «فقدنا رجلًا وطنيًّا مخلصًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي رحل اليوم الأربعاء، عن عمر 88 عامًا.

ويؤكد الأزهر الشريف td بيان له، أن مصر فقدت اليوم رجلًا وطنيًّا مخلصًا لم يأل جهدًا في خدمة وطنه، ولم يتأخر عن تلبية ندائه في مراحل حاسمة، وعمل بجد واجتهاد وإخلاص خلال مسيرته الوطنية من أجل نهضة مصر ورفعتها واستقرارها.

تقدم الدكتور أحمد الطيب بخالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولأسرة الفقيد الراحل وجموع الشعب المصري، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ولد الجنزوري في 12 يناير 1933 بالمنوفية، تولى رئاسة الوزارة في الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وكلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011 .

وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، ولُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض، لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.