شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر الجديد: تكثيف حملات النظافة والتجميل والإزالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا، مع رؤساء الأحياء ونوابهم ومسئولي قطاعات النظافة وحملة المعدات والمعدات الثقيلة بمقر مكتبه بديوان عام مجلس مدينة الأقصر.

وشدد العميد طارق لطفي، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف جهود أعمال النظافة والارتقاء بكافة الأحياء حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى لمدينة الأقصر، ومنع أي أشكال للمخلفات وتراكمات القمامة التي تضر بالشكل العام للأحياء، مؤكدا على أنه يجب أن يؤدي كل مسؤول دوره على أكمل وجه من حيث الاهتمام بنظافة الشوارع الرئيسية والجانبية لإظهار المدينة بالمظهر اللائق لمدينة الأقصر.

كما شدد لطفي، على ضرورة متابعة ملف إزالة الاشغالات والمخالفات والتعديات على أراضى وممتلكات الدولة أولا بأول، نظرا لأهمية هذا الملف طبقا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعمل بكل حزم للقضاء على مختلف أنواع الاشغالات والتعديات في كل مناطق مدينة الاقصر .