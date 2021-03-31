شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تعلن عن تفاصيل نقل المومياوات السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد مصر في الثالث من أبريل المقبل، لحدث عالمى فريد، حيث من المقرر نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية في الفسطاط.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أن المومياوات ستُنقل بأحدث الطرق العلمية حفاظًا على حالتها، وذلك في عربات صُممت خصيصًا لذلك.

ويضم الموكب 22 مومياء ملكية، بينهم «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

وعن طقوس الاحتفال، فستتم إزاحة الستار عن الكباش التي تتوسط الميدان، وإضاءتها مع المسلة وجميع عمارات وواجهات الميدان، كما سيتم إطلاق أعيرة نارية عند انطلاق الموكب تحيةً للملوك العظماء.

ويمر الموكب في مسيرته عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وتتقدمه خيول وعجلات حربية، بالإضافة إلى استعراضات فنية، بمشاركة مجموعة من مشاهير الفنانين.

وأعلن مجلس الوزراء أنه تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.

جدير بالذكر أن عملية نقل المومياوات تأتى ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصرى، وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام .