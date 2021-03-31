شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية التظلم على المخالفات المرورية للسيارات إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النيابة العامة، طريقة جديدة لقائدي السيارات عن طريق موقعها الإلكتروني، للتظلم على المخالفات المرورية بدون الذهاب إلى مقر النيابة عبر البوابة الإلكترونية، حيث حددت خطوات للتظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا ومنها:

1ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة

2ـ الضغط على أيقونة التظلمات.

3ـ اختيار تظلمات رخص المركبات.

4ـ كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

5ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

6ـ تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».

7ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.

8ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.

9- تظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.