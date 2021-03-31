شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات بالمستشفى لتشييع جثمان الدكتور كمال الجنزوري الى مثواه الأخير .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا الخليج 365 المستشفى التي توفى بها الراحل كمال الجنزوري، حيث وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث من المقرر أن يدفن بمقابر مصر الجديدة.

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.