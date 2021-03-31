شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء ينشر خطوات استخدام غسالة الأطباق لتقليل قيمة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض الخطوات البسيطة اثناء استخدام غسالة الأطباق لتقليل استهلاك الكهرباء ، وهى كالاتي:

1-اشتري غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.

2-اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

3-يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

4-تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة اطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.