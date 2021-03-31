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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر خطوات استخدام غسالة الأطباق لتقليل قيمة الفاتورة

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض الخطوات البسيطة اثناء استخدام غسالة الأطباق لتقليل استهلاك الكهرباء ، وهى كالاتي:

 

1-اشتري غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.

 

2-اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

 

3-يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

 

4-تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة اطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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