شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة: دعم كامل لخطوات الدولة فى قضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، صباح اليوم، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها استراتيجية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وتطبيق خطة نظام التعليم المدمج و الهجين، وتفوق الجامعة وتقدم ترتيبها في تصنيف QS البريطاني للتخصصات لعام 2021، واستحداث برامج دراسية ولوائح بالكليات، ومناقشة خطة البرنامج التدريبي لتأهيل المرشحين لوظيفة عميد كلية أو معهد.

واستهل مجلس جامعة القاهرة جلسته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث تصادم قطاري سوهاج، وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث مع أصدق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وثمن مجلس جامعة القاهرة، جهود هيئة قناة السويس تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع أزمة السفينة البنمية الجانحة، ووجه المجلس الشكر لكل الأيادي المصرية المشاركة في إنجاح عملية تعويم السفينة وعودة حركة السفن في الممر الملاحي بصورة طبيعية مرة أخرى.

وعبر مجلس جامعة القاهرة، عن دعمه لخطوات الدولة المصرية في قضية سد النهضة وعدم المساس أو التفريط في أي نقطة مياه، ووقوفه كاملا مع الاختيار الاستراتيجي الذي سوف تتخذه الدولة لحماية المصالح القومية.

وهنأ مجلس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بمناسبة اختياره عضوًا بالمجلس العلمي لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، تفوق الجامعة وتقدم ترتيبها في تصنيف QS البريطاني للتخصصات لعام 2021 في 5 تخصصات رئيسة و21 تخصصًا فرعيًا ليتطور ترتيب الجامعة ككل عالميًا وتصبح ضمن أول 340 جامعة عالمية، متصدرة بذلك الجامعات المصرية.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الشكر لعمداء الكليات على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بنجاح، وإجرائها إلكترونيًا في 8 كليات لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، والإلتزام بخطة الجامعة في تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بالإلتزام الكامل باستراتيجية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، حيث سيتم حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل، وستكون الدراسة لطلاب الكليات النظرية مقسمة بنسبة 50% حضور مقابل 50% محاضرات عن بُعد، ولطلاب الكليات العملية نسبة 60% حضور مقابل 40% محاضرات عن بُعد، مع المرونة في التعامل مع هذه النسبة عند التطبيق طبقًا لظروف كل كلية وسعة قاعاتها ومعاملها وبما لا يخل بالاجراءات الاحترازية؛ ومراعاة ألا تزيد كثافة الطلاب في المدرجات عن 50% من طاقتها الاستيعابية.

كما وجه الدكتور الخشت عمداء الكليات والمعاهد بتطبيق خطة نظام التعليم المدمج والهجين، بنسب الحضور المقررة، واتخاذ كل مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

ووافق المجلس، على استحداث برامج دراسية بالكليات منها؛ دبلوم مهني متخصص في الأنثربولوجيا الأثرية بنظام التعليم المدمج بين كليتي الدراسات الأفريقية العليا والآثار، كما وافق المجلس على اللائحة المستحدثة للدبلوم المهني "التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة" بكلية العلوم.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على خطة البرنامج التدريبي لتأهيل المرشحين لوظيفة عميد كلية أو معهد؛ على أن تشمل مجالات البرنامج التدريبي، التخطيط الاستراتيجي، والتنمية الذاتية، والتنمية المهنية، وتنمية القدرات الجامعية، والجوانب القانونية، والمجالات المالية والإدارية، والسلوك الوظيفي، وجامعات الجيل الثالث.

ووافق المجلس على تكليف كلية الهندسة لوضع الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية والاشتراك في المراجعة الفنية لتراخيص البناء بالمدن.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على تخفيض 50% من المصروفات الدراسية ببرامج الدراسات العليا بكليات جامعة القاهرة، لكل الدارسين الموجهين بخطاب رسمي من وزارة الأوقاف في إطار التعاون المستمر بين الجامعة والوزارة في تدريب الأئمة والواعظات.