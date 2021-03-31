شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن تفعيل منظومة الكارت الذكى للفلاحين فى كل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفعيل منظومة كارت الفلاح في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن هذه المنظومة لها أهمية كبيرة للدولة والمزارع في إطار التحول الرقمى، وتم إطلاقها فى 12 محافظة على مراحل سابقة، وحتى تم ميكنة كل المحافظات، وأصبح كارت مدفوعات وليس كارت حيازة.

وأضاف وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفى، أنه يمكن لكل مزارعى وفلاحى مصر التوجه إلى البنك الرزاعى لاستلام كارت الفلاح، متابعا: "تمكنا من إطلاق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية، وتفيد الفلاح وتمكنه وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن أنها تعتمد على منظومة المدفوعات، ويستفيد من خدمات الكهرباء والغاز وغيرها.. وتساعد على تحقيق الحصر الجيد للبيانات والمساحات الزراعية وتصنيفيها والمساهمة في رسم السياسات المرتبطة مثل الأسمدة والمبيدات وخلافه.

وتابع وزير الزراعة: المجلس على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و 705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً، وتم التنسيق مع التموين في هذا الأمر، لافتا إلى أنه تم مناقشة ملف "الزراعات التعاقدية" فى إطار دعم الفلاحين، من خلال التعاقد على شراء فول الصويا وعباد الشمس، بأسعار متميزة.