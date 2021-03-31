شكرا لقرائتكم خبر عن غدا احتفالية لوزارة التضامن بمناسبة اليوم العالمى للتوعية بالتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الخميس، احتفالية اليوم العالمى للتوعية بالتوحد تحت عنوان " الدمج في العمل .. لتحديات والفرص في عالم ما بعد الجائحة". ومن المقرر أن تستعرض الوزير جهود الوزارة في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى التوحد

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أدت اليوم العالمى للتوحد هو رسالة تطلقها كافة المؤسسات العاملة والمهتمة والمدافعة عن حقوق الأشخاص ذوى التوحد نحو إقرار حقوقهم متكاملة بما يشمل الصحة والتعليم والدمج المجتمعى والعمل وكافة الخدمات، لافتة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تهتم بالأشخاص ذوى التوحد، حيث أطلقت الوزارة مركز خدمات التوحد فى عام 2018 وتدعم الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، مضيفة أن الوزارة تراعى فى هذا العام البعد المكانى نظرا للظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية للحماية والوقاية من فيروس كورونا.

وأوصت القباج القائمين على رعاية الأشخاص ذوى التوحد بالرعاية المكثفة والمركزة نحو حمايتهم، ليس فقط من فيروس كورونا ولكن حمايتهم بشكل عام من كافة الأوبئة والأمراض وكافة أشكال التمييز، وقدمت التحية إلى كل أم قائمة على رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديرها لحجم الجهد الذى تبذله الأمهات وتستثمر فيه من أجل تنمية أولادها وبناتها.