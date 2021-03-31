شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال بناء مخالفة بمنشأة القناطر وفض أسواق عشوائية بأحياء الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى جنوب الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الأهرام ومراد وقرة بن شريك والجامعة حيث تم رفع 60 حالة إشغال طريق وإيداع ما تم ضبطه مخازن الحى، كما يجرى استكمال أعمال تطهير شبكة الصرف الصحى بشارع سعد زغلول المتفرع من شارع البحر الأعظم.

وبنطاق مركز ومدينة الحوامدية وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى يجرى معالجة هبوط الصرف الصحى بشارع المخبز الألى وإصلاح عطل بشبكة مياه الشرب بعرب الساحة وتغير مسار خط مياه الشرب قطر 4 بوصة بنطاق الشيخ عتمان.

ومن خلال لجان الرصد والمتابعة تمكن حى الوراق من ضبط سنتر تعليمى لممارسته النشاط بالمخالفة ولعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية للوقاية ومنع إنتشار مرض كورونا.

وأوقفت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر أعمال تعدى بالبناء على مساحة 400 م2 بقرية نكلا وحالة أخرى على مساحة 150 م2 بقرية المنصورية، حيث تم الإزالة الفورية للأعمال و مصادرة المعدات والمواد المستخدمة فى البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفى إطار خطة تحسين الإنارة تم إجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة والكشافات بقرى (أبو غالب، مناشي البلد، بهرمس، طريق المريوطيه بالمنصوريه ، الجلاتمه، بنى سلامه ، الاخصاص ، برقاش)، وتمكنت حملة لإدارة الإشغالات من فض أسواق المنصورية والرهاوى للحد من التجمعات، وبالتعاون مع الإدارة الصحية تم ضبط سيارة متنقلة لبيع اللحوم ومشتقات لحوم غير الصالحة للإستهلاك حيث تم التحفظ على السيارة والمنتجات وإتخاذ الإجراءات اللازمة مع المالك وفقا للقانون.

وشن مركز ومدينة البدرشين حملة مكبرة لفض الأسواق العشوائية ورفع إشغالات الباعة والتعديات بنطاق قرية الطرفاية وعدد من قطاعات طريق مصر أسيوط الزراعى حيث تم رصد عدد من المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

ويتم تطهير مصرف برنشت ، بالعياط، من القمامة والمخلفات ورفع ناتج التطهير أول باول للمقالب العمومية،بالتعاون بين إدارة النظافة وإدارتى الزراعة والرى بالعياط، كما تم تنفيذ أعمال نقل لأعمدة الإنارة المقامة بوسط طريق محمد فؤاد أبوهميلة إلى جانب الطريق لتحسين حالة المرور وتأمين سير المواطنين بالشارع.

وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تمكن حى بولاق الدكرور من تحسين حركة المرور ورفع الإشغالات والسيارات القديمة من خلال حملة مكبرة بشوارع العشرين وترعة عبدالعال 1.