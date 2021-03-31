شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مواعيد المقابلات والمستندات المطلوبة للمتقدمين للمدارس الدولية الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بأنه تم البدء في إرسال مواعيد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال Fs1 للعام الدراسى المقبل 2021،2022، عبر البريد الإلكترونى وسوف يتم إرسال المواعيد تباعا وفقا للموعد المحدد لكل طالب، ويجب الالتزام بإحضار جميع المستندات المطلوبة للتقديم حيث يتم تسليمها قبل دخول المقابلة الشخصية.

وحددت وحدة المدارس الرسمية الدولية المستندات المطلوبة وهى 1 صورة شخصية للطفل وأصل شهادة الميلاد للطفل "كمبيوتر" للاطلاع عليها مع صورة شهادة الميلاد وأصل أو صورة معتمدة من مؤهل الأب أو مؤهل الأم ما لم يكن المؤهل مثبتا ببطاقة الرقمى القومى وصورة البطاقة الشخصية لولى الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع عليها عند التقديم ويتم طباعة النموذج المعد للتقديم الإلكترونى بعد استكمال كافة البيانات به وإرفاقه مع الأوراق السابقة، ويتم وضع جميع المستندات في حافظة أو دوسيه بلاستيك ووضع ملصق على أعلى الطرف الأيسر ببيانات الطفل " الاسم ـ الرقم القومى المكون من 14 رقم".

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية الحكومية (فرع العبور – فرع الشروق – فرع بورسعيد1 – فرع بورسعيد 2 – فرع طنطا – فرع المنصورة – فرع الإسكندرية – فرع دمياط – فرع زهراء مدينة نصر – فرع مصطفى النحاس – فرع السادس من اكتوبر 1 – فرع السادس من اكتوبر 2 ).

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن باب التقديم بدأ اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 إلى يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 إلكترونيا، من خلال الرابط الخاص بكل فرع، والذي يتم نشره على الصفحة الرسمية الخاصة بكل فرع من فروع المدارس الدولية، ولن يتم قبول أي طلبات بعد المواعيد المحددة وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة.

وحددت الوزارة شروط الالتحاق برياض الأطفال منها ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات، ولا يزيد عن 4 سنوات و 11 شهرا و 29 يوما في أول أكتوبر القادم و أن يكون الطالب سليما وخاليا من أي إعاقات نفسية و ذهنية أو أي نوع من أنواع الإعاقة التي تحتاج برامج خاصة وأن يكون كلا الوالدين حاصلين على مؤهل جامعي عال، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونا.

وأشارت إلى أنه فى حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق في الشهر العقاري بمقر عمل ولي الأمر، على ان يكون التوكيل بالتقدم الى المدارس الرسمية الدولية، ولا بد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة في ( المظهر الشخصي - السلوك - مهارات الرياضيات - المعرفة والمعلومات العامة - المهارات الحركية - مهارات التفكير وفي حالة اجتياز الطفل للمهارات المطلوبة يتم تحديد موعد لمقابلة ولي الأمر، وإذا لم يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة لن يتم تحديد موعد لمقابلة ولي الأمر.