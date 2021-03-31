شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومى للمرأة تفتتح وحدة الاستجابة الطبية للمعنفات فى طب أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم، افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات بكلية الطب جامعة أسيوط، بحضور الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط و جيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، عبر الفيديو كونفرانس.

واستهلت الدكتورة مايا مرسى، كلمتها بتقديم الشكر إلى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والقيادات الجامعية على جهودهم فى إنشاء وحدة الاستجابة الطبية للمعنفات وسط مجموعة من الخدمات الأخرى داخل كلية الطب بأسيوط .

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها بافتتاح وحدة الاستجابة للمعنفات فى الصعيد، مؤكدة أن المرأة تحتاج إلى تلك الأماكن التى تقدم الخدمات و الرعاية الصحية والنفسية لها.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى، بتواجد الوحدة داخل مستشفى النساء والولادة بالكلية التى تقدم كافة الخدمات الصحية للمرأة و تتردد عليها المرأة فى أغلب الأوقات، مؤكدة أن السيدات سيكن أكثر اطمئناناً من خلال التعامل مع طبيب يدرك ما تشتكيه و يستطيع تقديم لها الخدمات الصحية والنفسية.

كما تقدمت رئيسة المجلس القومى للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى الجيش الأبيض لما بذله من جهود وفقدوا أرواحهم لتقديم الخدمات الطبية المتميزة خلال جائحة كورونا للحفاظ على أمن وسلامة الوطن .

فيما أكد الدكتور طارق الجمال أن إنشاء الوحدة يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بالناحية الاجتماعية والتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة و الفتاة بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والنفسية.

وأشاد الدكتور طارق الجمال بدور المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى إنشاء الوحدة وتقديم كافة سبل التعاون والخدمات لاكتمال إنشاء الوحدة .



وعبرت جيرمين حداد عن سعادتها بإنشاء وحدة متكاملة والاهتمام بوضع خطة عمل لتعظيم تستطيع وتقديم الاستجابة الطبية للتعامل مع حالات العنف بكافة أشكاله داخل الصعيد وتقديم الخدمات المتكاملة للمرأة المعنفة .