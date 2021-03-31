قادرون على إدارة الأزمات.. برلماني يؤيد مقترح حصول قناة السويس على جائزة نوبل للاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إنه يؤيد مقترح حصول قناة السويس على جائزة نوبل للاقتصاد، معربًا عن سعادته في حال حصول هذا المرفق على تلك الجائزة.

وأوضح الجاهل، خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن نجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة أكبر دليل على كفاءة العاملين بها ومدى أهميتها، بعد توقف 6 أيام أسهمت في تعطيل حركة الملاحة، وكان نجاح تعويم السفينة بسواعد وإمكانات مصرية خالصة، وسط متابعة عالمية ودولية، وسيظل المصريون قادرين على إدارة الأزمات بجدارة، وهو أكبر دليل على فوزها بهذه الجائزة.

ووجه عضو مجلس النواب التحية والشكر للقيادة السياسية؛ وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود رجال القناة بإشراف الفريق بحري أسامة ربيع، وكل جنود مصر الأوفياء الذين سهروا من أجل تدارك الأزمة والحفاظ على الشريان الملاحي الشاهد على تاريخ عريض من وفاء المصريين وقدراتهم الخارقة على تجاوز المحن.​