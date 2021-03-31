"محلية النواب" تناقش منظومة إعلانات الطرق الداخلية.. والسجيني: يجب تدقيق البيانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفًا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.

وعرض محمود فوزي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، تفاصيل حصيلة الإعلانات بالمحافظة، موضحًا أن المنظومة لديهم تعتمد على 4 محاور؛ مجلس إدارة للإعلانات برئاسة المحافظ، ولجنة فنية للإعلانات وتُعنى بالتحصيل وتنفيذ توصيات مجلس الإدارة، ولجنة للمعاينات، وهناك لائحة موضوعة بالمحافظة تنظيم مسألة الإعلانات كاملة؛ سواء في ما يتعلق بالمساحات والرسوم والتجديد، موضحًا أن إيرادات الإعلانات تصب في صالح حساب صندوق الخدمات في المحافظة.

وأكد فوزي أن الإيرادات المحصلة بلغت خلال عام 2018/ 2019 نحو 164.6 مليون جنيه، وبلغ المحصل خلال عام 2019/ 2020 نحو 155.7 مليون جنيه، وبلغ المحصل للعام 20/ 21 حتى 28 من شهر فبراير الماضي نحو 119.7 مليون جنيه.

وتعجب النائب أحمد السجيني من اختلاف الأرقام التي استعرضها ممثل محافظة الجيزة عما ورد إليه من وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الإشكالية ظهرت سابقًا في ملفَّي "النظافة والمواقف"، داعيًا إلى ضرورة التدقيق في البيانات.

وأوضح السجيني: "اتفهم ذلك إذا كانت وزارة التنمية المحلية حصلت على بياناتها من جهة أخرى؛ لكن المصدر واحد؛ وهو محافظة الجيزة".

وعقَّب محمود فوزي، قائلًا إن المحصل من واجهات المحلات بمحافظة الجيزة متوسطه 24 مليون جنيه سنويًّا.

ولفت المستشار محمد ممدوح، ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أن الإعلانات عبارة عن حلقة في صندوق الخدمات والتنمية المنشأ بموجب الإدارة المحلية، ويُعنى الصندوق بمجموعة من المشروعات؛ منها منظومة الإعلانات.